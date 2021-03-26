В 2021 году iВолга пройдет вновь на Мастрюковских озерах

Было принято решение вернуть оффлайн формат

25 марта стало известно, что молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» в 2021 году возвращается в оффлайн-флрмат на Мастрбковсие озера. Решение было принято на рабочем совещании Федерального агентства по делам молодежи в Москве.

- Молодежь соскучилась по реальному общению. После длительного перерыва форум iВолга в 2021 году должен стать запоминающимся и ярким, - отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Молодежный форум – это площадка для обсуждения молодежных инициатив, где участники делятся своими идеями и общаются с жителями других регионов ПФО. В этом году, в программу мероприятий форума будут включены идеи, приуроченные к празднованию Года науки и технологий. Есть и еще одно нововведение - согласно Федеральному Закону «О молодежной политике в Российской Федерации» теперь в форуме смогут принять участие молодые люди до 35 лет.

По прогнозу, в 2021 году более 2 тысяч человек примут участие в молодежном форуме на Мастрюковских озерах. Также, по опыту прошлого года, организаторы запустят онлайн-трансляции некоторых мероприятий.

Стоит отметить, что в настоящее время остается риск распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому организаторы iВолги планируют увеличить палаточный фонд и площадь шатровых конструкций, чтобы обеспечить социальную дистанцию между участниками.

Напомним, молодежный форум iВолга проводится на Мастрюковских озерх в девятый раз. В 2021 году форум планируется провести с 23 по 31 июля.