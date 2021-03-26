В Самарской области ищут пропавшего подростка в чёрно-красной куртке

Парень не выходит на связь с 25 марта

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщили о начале поиска подростка из Сызрани. Как известно, Будников Данил ушел из дома 25 марта и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Данилу 15 лет, его рост 170 см. Парень среднего телосложения с серо-голубыми глазами и темными волосами.

В последний раз, когда его видели, он был одет в черно-красную куртку, темные штаны и серые кеды.

Все, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Будникова Данила, могут позвонить на номер горячей линии «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, в Тольятти продолжаются поиски 16-летней Линды Гагаевой. Девушка ушла из дома 19 февраля и до сих пор о ней ничего неизвестно. Есть предположение, что девушка может быть убита, сотрудники СК возбудили уголовное дело.