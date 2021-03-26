Генеральный директор сызранского «ТЯЖМАШ» будет участвовать в выборах в Госдуму

Коллектив завода уверен, что их руководитель сможет победить в выборах

В Сызрани рабочие завода «ТЯЖМАШ» выдвинули генерального директора Андрея Трифонова для участия в предварительном голосовании «Единой России». В поддержку Трифонова выступили как заслуженные работники предприятия, так и молодые специалисты. Заводчане уверены, что их руководитель сможет защитить интересы не только рабочего коллектива, но и всего города.

- Мы считаем, что Андрей Трифонов достойно пройдет испытания предвыборной гонки и победит соперников, - отметили заводчане.

Рабочие благодарны руководству завода, что в тяжелые пандемийные времена предприятие выстояло и даже появились новые рабочие места. Во многом это заслуга генерального директора, который, по словам самих рабочих, готов бороться за интересы предприятия, коллектива и Сызрани в целом — в том числе и на федеральном уровне.

В свою очередь Андрей Трифонов поблагодарил коллектив «ТЯЖМАШ» за доверие и пообещал сделать все, что в его силах, чтобы и дальше помогать развиваться как заводу, городу и области в целом.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая 2021 года. Заявки от участников принимаются до 29 апреля включительно. Проголосовать за участников смогут все желающие, зарегистрированные на территории страны.