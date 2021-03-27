«Крылья Советов» сыграют на «Самара Арене» в начале апреля

Пока «Крылья» временно играют на «Металлурге». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» вернутся на «Самара Арену» в начале апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ГАУ « Самара Арена» Виталия Иванова. Генподрядчик продолжает ремонт на стадионе.

Следующий домашний матч «Крылья» проведут 3 апреля против ивановского «Текстильщика». Пока не ясно, пройдет ли эта игра на «Самара Арене» или на «Металлурге». Зато встреча с «Динамо» состоится именно на 45-тысячном стадионе. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на спортивного директора «КС» Сергея Корниленко.

- Знаю, что кубковый матч с «Динамо» пройдет на «Самара Арене». Хочу пригласить всех болельщиков на эту игру! Нам будет очень нужна ваша поддержка, - сказал Корниленко.

Напомним, «Крылья» временно играют на «Металлурге» из-за проблем с металлическими конструкциями на основном стадионе. Там разошелся сварной шов одной из балок, проблему сейчас устраняют.