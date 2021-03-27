«Динамо Самара» и «Синара» сыграли вничью в чемпионате России по мини-футболу

Второй матч тура между этими командами пройдет сегодня, 27 марта. Фото: ассоциация мини-футбола России.

«Динамо Самара» и екатеринбуржская «Синара» разошлись миром в центральном матче 16 тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:1.

- У нас такой график, что получаются достаточно большие паузы между играми. Тренировки тренировками, но в эти паузы мы теряем игровой тонус и потом тяжело входим в игру. «Синара» же терпеливо выдерживает линию обороны, хорошо выходит в отбор, у них чуть-чуть больше движения – чего нам, кстати, и не хватало. Во втором тайме добавили в этих моментах, почувствовали игру и зашли с другими скоростями. Когда мы стали больше двигаться, у соперника стали появляться проблемы. К сожалению, в первом тайме у нас вообще ни одного голевого момента не было, даже полумомента не наблюдалось, - посетовал после игры наставник самарцев Станислав Ларионов, его слова приводит ассоциация мини-футбола России.

Это был первый матч тура между этими командами. Вторая встреча пройдет также в Екатеринбурге сегодня, 27 марта. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по самарскому времени.