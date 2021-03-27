Самолеты из Самары будут летать в Египет и Киргизию

В Курумоче объявили о двух новых направлениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аэропорт Курумоч объявил, что с воскресенья, 28 марта, переходит на весенне-летнее расписание. Это значит, что произойдут изменения в количестве рейсов по некоторым направлениями.

Например, вырастет количество перелетов на курорты России – в Сочи и в Симферополь. В некоторые дни в Сочи будет по четыре рейса, а в Симферополь – по два. Кроме того, по средам и воскресеньям самолеты будут летать в Анапу.

Сразу восемь авиакомпаний будут летать в Турцию. Это самое популярное международное направление.

Из нового – теперь из Самары можно будет улететь в Каир. Полеты в столицу Египта будут раз в неделю – по вторникам. Помимо этого, также раз в неделю самолеты из Курумоча теперь будут летать в Киргизию в Тамчы.

Новое расписание работы самарского аэропорта можно посмотреть на сайте Курумоча.