В Самарской области под путепроводом утонул грузовик

Водитель сейчас ждет помощи. Фото: instagram.com/samara.dtp.official

На трассе Самара – Тольятти под одним из путепроводов в глубокой луже застрял грузовик. Произошло это недалеко от поста ГИБДД у села Зеленовка, сообщает инстраграм-аккаунт samara.dtp.official.

- Утонул бедолага, ждет помощи. Плавки дома забыл, - подписали фотографию авторы аккаунта.

Местные жители отмечают, что подобное на этом месте происходит каждый год. «Ну как обычно. В этом году, вроде, пара-тройка машин утонули там же», «Даже не по стекло. Мелко еще», «Никогда такого не было и вот опять», - комментируют местные.