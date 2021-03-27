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Происшествия27 марта 2021 10:16

В Самарской области под путепроводом утонул грузовик

Машина ушла под воду по решетку радиатора, местные говорят, что такое там происходит каждый год
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Водитель сейчас ждет помощи. Фото: instagram.com/samara.dtp.official

На трассе Самара – Тольятти под одним из путепроводов в глубокой луже застрял грузовик. Произошло это недалеко от поста ГИБДД у села Зеленовка, сообщает инстраграм-аккаунт samara.dtp.official.

- Утонул бедолага, ждет помощи. Плавки дома забыл, - подписали фотографию авторы аккаунта.

Местные жители отмечают, что подобное на этом месте происходит каждый год. «Ну как обычно. В этом году, вроде, пара-тройка машин утонули там же», «Даже не по стекло. Мелко еще», «Никогда такого не было и вот опять», - комментируют местные.

ДТП