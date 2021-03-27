Всего в России за сутки COVID-19 нашли у 8 885 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом заразился еще 201 человек. Это наивысший показатель за последние пять дней, когда количество новых случаев держится в районе 200.

Всего же по стране, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, 8 885 случаев COVID-19. Больше всего в Москве (1 551 случай). Следом идут Санкт-Петербург (749) и Московская область (586). Самарский регион в этом антирейтинге на седьмом месте.

К сожалению, не обошлось без смертей среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. На этот раз за 24 часа в 63 регионе умерло 10 человек.