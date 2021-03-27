Лидер сборной России по биатлону Эдуард Латыпов приехал в Самару и потренировался на «Чайке»

Латыпов на "Чайке". Фото: vk.com/lb_chaika163

Призер чемпионата мира и Европы по биатлону, лидер сборной России Эдуард Латыпов вернулся в Самару после Кубка мира, где впервые попал в тройку призеров в личных гонках.

Биатлониста заметили на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий, где он провел тренировку. Об этом сообщает группа ВКонтакте «Активный отдых. Лыжная база «Чайка».

Напомним, Латыпов родился в Белоруссии, однако в детстве переехал в Самарскую область, в село Камышла. Спортсмен сейчас живет в Самаре и в Камышле.

На прошедшем Кубке мира в шведском Эстерсунде он впервые поднялся на пьедестал после личной гонки. Латыпов взял серебро в масс-старте, уступив только французу Симону Детье.