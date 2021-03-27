Корниленко завершил карьеру в 2019 году, однако его внесли в заявку на этот сезон, чтобы он смог провести прощальный матч. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, когда планирует сыграть прощальный матч. Предварительная дата, когда болельщики смогут увидеть Корниленко на поле, 8 мая. В этот день «Крылья» примут «Краснодар-2».

- С «Аланией» точно не сыграю, - приводит слова Сергея Корниленко «Чемпионат». - Много работы и текущих вопросов — сейчас занимаюсь продлением контрактов с молодыми игроками основного состава. Стараюсь принимать участие во всех тренировках, понемногу набираю форму. Как и планировали, сыграю в одном из майских матчей — рассчитываю на 8 мая.

Напомним, Корниленко завершил карьеру в 2019 году, тогда же он вошел в тренерский штаб Миодрага Божовича. В 2020 году экс-форвард «КС» занял в клубе место спортивного директора. Зимой 2021 года «Крылья» внесли Корниленко в заявку, чтобы тот сумел провести прощальный матч. Сейчас спортивный директор набирает форму вместе с основной командой.

О том, в какой сейчас форме Сергей Корниленко, в интервью в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара» рассказал защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин.