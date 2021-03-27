В ближайшие дни в Самарской области будет тепло

Осадки обещают только в воскресенье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни будет по-весеннему тепло. Воздух в воскресенье, в понедельник и во вторник, 28, 29 и 30 марта, будет прогреваться до +2… +7. Однако ночью столбики термометров все еще будут опускаться ниже ноля - -3… -8, а иногда и до -13. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

При этом осадки обещают только в воскресенье, 28 марта. Синоптики прогнозируют местами мокрый снег. В понедельник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, во вторник – переменная облачность, без осадков.

Будьте осторожны, утром местами гололедица.