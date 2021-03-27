В Самаре заделали огромную яму на дороге, в которую местные поставили «трон»

Огромной ямы больше нет. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Огромную яму на проезжей части в Зубчаниновке в Самаре заделали. Прославилась она тем, что местные жители установили в яму кресло и назвали его троном для властей. Так люди хотели привлечь внимание к проблеме. Получилось – после публикации новости о «троне» в Зубчаниновке на сайте samara.kp.ru рабочие приехали и заделали яму. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказали местные жители.

С приходом весны горожане все чаще и чаще жалуются на плохое состояние дорог. Ранее в городе назвали районы, где проезжие части в самом плачевном состоянии. Это Куйбышевский, Красноглинский и Кировский районы Самары.