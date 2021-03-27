Руководитель «Ночного патруля» предложил идею, как снизить смертность по вине пьяных водителей в Самарской области

В марте в Самарской области произошло несколько аварий, в которых погибли люди.

Руководитель самарского «Ночного патруля» Виталий Смардаков выступил с предложением, как в регионе снизить смертность по вине пьяных водителей. По его словам, ГИБДД и активистам нужно объединить усилия.

- В последнее время в Самарской области констатируется резкий скачок травматизма и смерти на дорогах. Та ситуация, которая сейчас происходит, была спрогнозирована в 2018 году, но благодаря совместным действиям в 2019 удалось снизить смертность. Тогда в Самарской области по вине нетрезвого водителя погиб только один человек. Очень хорошо, что сейчас больше сотрудников полиции выйдут в рейды и будут патрулировать наш город, но, чтобы изменить ситуацию к лучшему, нужно снова объединяться. При создании движения «Ночной патруль» мы обсуждали ряд мероприятий, направленных на профилактику. Сейчас нужно возобновлять масштабную работу, в том числе разъяснительную: встречаться с молодежью, школьниками, студентами, показывать в документальных фильмах последствия страшных аварий, - сказал Виталий Смардаков в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

Напомним, в марте в Самарской области произошло несколько крупных аварий, в которых погибли люди. Из них выделяются две – около Курумоча 8 марта, где ДТП унесло жизни семи молодых парней и девушек, а также около Фрунзенского моста 24 марта. Тогда в аварии скончались три парня, еще двое оказались в коме.