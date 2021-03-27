«Самара» с победы стартовала в плей-офф баскетбольной Суперлиги

«Самара» - действующий чемпион Суперлиги и победитель регулярного чемпионата этого сезона. Фото: БК «Самара».

Баскетбольная «Самара» обыграла ярославский «Буревестник» в первом матче 1/4 финала Суперлиги. Встреча проходила в «МТЛ Арене» и завершилась со счетом 89:65.

- В начале матча нам не хватило настроя, какой-то концентрации, мы были вялые, подстраивались под соперника, - приводит слова наставника «Самары» Игоря Грачева пресс-служба клуба. - Соперника можно понять: они старались подольше держать мяч в позиционном нападении — у них маленькая ротация, у нас же нет проблем ни по одной из позиций. Не обошлось, наверное, без недооценки соперника, думали, что будет легко и просто, хотя я и не говорю, что это касается всех игроков.

Второй матч серии пройдет также в «МТЛ Арене» в Самаре в воскресенье, 28 марта. Начнется игра в 16:00 по местному времени.

Напомним, «Самара» - действующий чемпион Суперлиги и победитель регулярного чемпионата этого сезона.