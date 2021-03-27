В Самарском зоопарке отметили день рождения льва Цезаря

В зоопарке в Самаре Цезарь живет 12 лет. Фото: Самарский зоопарк.

В Самарском зоопарке в субботу, 27 марта, отметили день рождения льва Цезаря. Имениннику исполнилось 14 лет.

- Гостям рассказали об образе жизни львов и других диких кошек (тигров, пум, рысей, ягуаров, леопардов). Во время показательного кормления, как и положено льву, Цезарь громко рычал, защищая свою добычу, чем очень впечатлил посетителей зоопарка, - рассказали в зоопарке.

Цезарь – единственный лев в зоопарке. В Самару он приехал еще двухгодовалым котенком.

Ко дню рождения сотрудники зоопарка приготовили Цезарю праздничный мясной торт.