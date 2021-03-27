Губернатор Самарской области рассказал о борьбе с коррупцией в сфере ЖКХ

Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Сызрани, Октябрьска и Сызранского района. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу со старшими многоквартирных домов Сызрани, Октябрьска и Сызранского района. Подобные встречи с жителями разных районов и городов региона глава области проводит не впервые, они начались 18 февраля и еще продолжаются. На этой встрече затронули несколько тем, в том числе коррупции в сфере ЖКХ.

- Жалоб в этой плоскости достаточно большое количество, - отметил Дмитрий Азаров. - И вот есть первый случай, когда мы выявили подобного рода правонарушение. Проверка была инициирована в рамках проводимой профилактической работы по противодействию коррупции. Была установлена попытка фальсификации протоколов собрания собственников жилья. Следственным управлением следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

Речь о бывшем сотруднике ГЖИ, которого подозревают в получении взятки от представителя управляющей организации.

Кроме того, жилинспекция добилась восстановления справедливости в отношении собственников жилья. Люди были недовольны решением общего собрания.

- Жилищная инспекция обратилась в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания собственников в виду отсутствия кворума, которое суд удовлетворил. Вот так и нужно действовать – в интересах людей, пресекая любые коррупционные проявления. К сожалению, часто именно они и приводят к некачественному предоставлению услуг как в сфере ЖКХ, так и в других, - считает губернатор Самарской области.

Встреча с жителями, которая прошла в онлайн-формате, продлилась больше трех часов, Дмитрий Азаров дал десятки поручений, которые направлены на улучшение качества жизни людей.