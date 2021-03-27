«Динамо Самара» уступило «Синаре» во втором матче тура ЧР по мини-футболу

Первый поединок этих соперников закончился вничью 1:1. Фото: ассоциация мини-футбола России.

«Динамо Самара» не смогло взять очки во втором матче 16 тура чемпионата России по мини-футболу. Волжане уступили в Екатеринбурге местной «Синаре» 0:3. Голы забили Андрей Соколов, Дмитрий Прудников и Валерий Демин.

- Не сказал бы, что «Синара» стала строже действовать в обороне. Они и в первой игре мобильно работали, все добегали – очень тяжело было вскрыть их оборону. А сегодня нас подвела реализация. У соперника, кстати, вчера голевые моменты были намного лучше, чем сегодня. Просто им сегодня какое-то везение сопутствует – забивают с рикошетов такие голы. У нас тоже были моменты, когда мы могли вернуться в игру, но у нас это не получилось, - прокомментировал игру старший тренер самарцев Станислав Ларионов, его слова приводит пресс-служба ассоциации мини-футбола России.

Напомним, первый поединок этих соперников закончился вничью 1:1.

После 30 матчей «Динамо Самара» идет на пятой строчке в турнирной таблице Суперлиги, однако у всех остальных команд сыгранных встреч меньше.

В 17 туре самарцы примут «Тюмень». Матчи запланированы на 17 и 18 апреля.