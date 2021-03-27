Воспитанник «Крыльев Советов» Максим Мухин дебютировал за сборную России

Максим Мухин. Фото: vk.com/teamrussia.

Воспитанник Академии Коноплева и «Крыльев Советов» Максим Мухин, который выступает за московский «Локомотив», дебютировал за сборную России. 19-летний полузащитник вышел на замену в конце игры квалификации ЧМ-2022 против Словении. Сборная России победила 2:1, дублем отметился Артем Дзюба.

Максим Мухин родился в Тольятти, где и начал заниматься футболом. В 16 лет он перешел из Академии Коноплева в академию «Крыльев Советов».

В 2019 году Мухин переехал в Москву и начал заниматься в академии «Локомотива». В том же году он дебютировал за фарм-клуб «железнодорожников» «Казанку».

В сборную России полузащитник получил вызов после травмы Романа Зобнина.