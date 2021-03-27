Самарская область стала первой в двух номинациях фестиваля «Театральное Приволжье»

Триумфаторы фестиваля.

Самарская область стала абсолютным лидером среди школьных театров на фестивале «Театральное Приволжье», который в этом году прошел в онлайне. Регион получил две номинации.

Спектакль «Шинель» в исполнении Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» взял номинацию «Лучший детский спектакль». Кроме того, номинацию «Лучший режиссер среди школьных театров» получил Виктор Михайлов из Самары за тот же спектакль «Шинель».

- Такого волнения я не испытывал с момента вступительных экзаменов, - признался триумфатор «Театрального Приволжья» Виктор Михайлов. - Я счастлив, я бесконечно рад и благодарен. И если в глубине души я очень надеялся на победу нашего спектакля, то признание моей режиссёрской работы стало очень неожиданным поощрением. Работа в кукольном жанре, да ещё когда и дети выходят на сцену, очень непростая. И особенно приятно, что коллеги оценили мой труд. Такие фестивали очень мотивируют и ребят, и режиссёров. Да и финансовая сторона победы – прекрасное и необходимо подспорье для молодёжных коллективов.

Кроме того, жюри фестиваля отметило визитную карточку Самарской области, назвав ее современной, яркой и динамичной.

Самарская область второй год подряд успешно выступает за «Театральном Приволжье». В прошлом году в список лучших постановок вошел спектакль «Аленький цветочек» от Самарского государственного института культуры.

В этом году в фестивале приняли участие 416 театральных коллективов из ПФО и около пяти тысяч юных актеров.