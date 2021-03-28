В Самаре на Физкультурной сбили пешехода, который переходил дорогу по "зебре"

Пострадавшему оказана медицинская помощь Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу днем, 27 марта, в Промышленном районе Самары произошло ДТП. Примерно в 12:30 в районе пересечения улиц Металлистов и Физкультурный под колеса ВАЗ-21099 попал 53-летний местный житель.

- 31-летний водитель легковушки, ехавший со стороны улицы Победы, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу по регулируемому переходу, - сообщают в ГУ МВД России по региону.

Пострадавшему оказана помощь врачей. Сейчас по факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.