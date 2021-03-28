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Общество28 марта 2021 9:44

В Самарской области после серии смертельных ДТП начали проводить масштабные рейды ГИБДД

Полицейские рассчитывают, что эти мероприятия помогут предотвратить количество трагичных случаев на дорогах
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Полицейские начали более внимательно следить за безопасностью на дорогах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стартовали масштабные рейды ГИБДД. Напомним, что с 25 марта на дорогах региона дежурят усиленные патрульные экипажи. Профилактические мероприятия необходимы для того, чтобы снизить смертность в результате ДТП в губернии.

Как показывает статистика, ситуация действительно тревожная. Только за 3 месяца 2021 года аварии унесли жизни 65 человек. Более 600 граждан пострадали. Во многом это происходит из-за того, что водители пренебрегают правилами дорожного движения.

Поручение об увеличении нарядов на улице дал губернатор Дмитрий Азаров. Руководитель ГУ МВД России по региону дал соответствующие указания своим подчиненным. Активно помогают правоохранителям и общественные организации, в частности «Ночной патруль».

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