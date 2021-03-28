В Самарской области шесть человек умерли от коронавируса

В Самарской области продолжается борьба с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 марта стало известно, что в Самарской области заболели коронавирусом еще 199 человек. Общее количество случаев covid-19 с начала пандемии в регионе теперь составляет 55136.

К сожалению, не обошлось без умерших. Согласно информации с сайта СтопКоронавирус.РФ, за сутки в губернии от инфекции скончались еще 6 человек. Всего с весны прошлого года в регионе не смогли справиться с болезнью 1071 человек.

207 пациентов с коронавирусом за минувший день в Самаре и области закончили лечение.

Отметим, что в стране за 24 часа выявили 9088 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.