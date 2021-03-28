Видеоблогер показал, как в Самаре строят новую набережную на берегу Волги

Работы на набережной уже ведутся, в проекте застройки предусмотрено место для эллингов Фото: скриншот

В Самаре на берегу Волги идут активные работы по строительству новой набережной. Известный видеоблогер Евгений Щекин заснял процесс на видео и опубликовал ролик на своем канале в Youtube.

На текущем этапе основная деятельность ведется в районе спуска Шмидта. Специалисты готовят площадку для заливки бетоном. Строительством занимается частная организация — ООО «Стройпроектсервис», ранее занимавшаяся возведением у Волги жилых домов.

В комментариях жители уже переживают — не будут ли брать плату за проход по частной собственности. Согласно проекту, площадь застройки составит 12 тысяч квадратных метров, прогулочная зона для горожан в ней также предусмотрена.