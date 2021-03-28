Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 марта 2021 13:21

В Самаре в начале следующей недели ожидается сильное потепление

Местами по региону температура воздуха прогреется до + 8 градусов
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)

Синоптики ждут теплую погоду в Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало следующей недели в Самарской области выдастся весьма комфортным по погодным условиям. Жители региона наконец-то дождались потепления.

Как сообщают в Приволжском УГМС, в понедельник, 29 марта, будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшое выпадание мокрого снега. Температура воздуха днем составит +2...+7 °C.

Уже ночью во вторник осадков быть не должно. Днем 30 марта температура воздуха прогреется до +8 °C. Ветер подует юго-восточный 3-8 м/с, малооблачно. Точно такой же прогноз у синоптиков и на 31 марта — среду.

Утром местами возможна гололедица. Граждан просят быть аккуратнее.