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Происшествия28 марта 2021 14:05

Супермен потушил загоревшиеся "Жигули" на Революционной в Самаре

Очевидцы активно снимали происходящее на телефон, а пользователи соцсетей гадают - не постановка ли это
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Супермен справился с пожаром с помощью огнетушителя

Фото: скриншот

Вчера днем, в субботу 27 марта, весьма необычный случай произошел в областной столице. Молодой человек, облаченный в костюм Супермена, помог ликвидировать возгорание в автомобиле "Жигули".

- Ничего необычного, просто Супермен тушит "Жигули" на Революционной сегодня, - сообщили в паблике "ДТП 163 Самара" очевидцы.

Многие пользователей социальных сетей уверены - это постановка, и Супермен появился на месте событий неслучайно. Возможно, ребята снимали какую-нибудь рекламу. Впрочем, выглядело ЧП весьма натурально. Также известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

ЧП