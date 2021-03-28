Супермен потушил загоревшиеся "Жигули" на Революционной в Самаре

Супермен справился с пожаром с помощью огнетушителя Фото: скриншот

Вчера днем, в субботу 27 марта, весьма необычный случай произошел в областной столице. Молодой человек, облаченный в костюм Супермена, помог ликвидировать возгорание в автомобиле "Жигули".

- Ничего необычного, просто Супермен тушит "Жигули" на Революционной сегодня, - сообщили в паблике "ДТП 163 Самара" очевидцы.

Многие пользователей социальных сетей уверены - это постановка, и Супермен появился на месте событий неслучайно. Возможно, ребята снимали какую-нибудь рекламу. Впрочем, выглядело ЧП весьма натурально. Также известно, что в результате происшествия никто не пострадал.