"Алания" и "Крылья Советов" озвучили стартовые составы на центральный матч тура в ФНЛ

Игра начнется в 17:00 по самарскому времени Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

28 марта во Владикавказе проходит центральный матч 33 тура ФНЛ. На стадионе "Спартак" сегодня сойдутся местная "Алания" и самарские "Крылья Советов". Спартак Гогниев и Игорь Осинькин уже озвучили составы своих команд.

У "Алании" капитан сегодня - Ростислав Солдатенко. У гостей - защитник Владимир Полуяхтов. В целом расстановки выглядят следующим образом:

"Алания": 1 Солдатенко, 4 Качмазов, 15 Кочиев, 21 Кокоев, 3 Шавлохов, 70 Гурциев, 8 Хугаев, 97 Магомедов, 80 Хосонов, 11 Хубулов, 99 Гиоргобиани.

Запасные: 31 Натабашвили, 7 Зураев, 9 Суанов, 27 Гогниев, 12 Рашид, 13 Засеев, 14 Машуков, 18 Кобесов, 70 Гурциев, 5 Багаев, 88 Кобесов, 19 Бутаев.

"Крылья Советов": 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 6 Якуба, 8 Витюгов, 11 Ежов, 16 Алвеш, 17 Зиньковский, 33 Сергеев.

Запасные: 39 Фролов, 10 Сарвели, 12 Корниленко, 19 Цыпченко, 22 Ефремов, 52 Смирнов, 57 Тюрин, 69 Голенков.

За трансляцией поединка следите на сайте "КП-Самара". Игра начнется в 17:00 по самарскому времени.