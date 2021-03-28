Тольяттинский "Акрон" на последних минутах вырвал победу у "Чертаново"

Клуб из Тольятти одержал важную победу

В рамках 33 тура ОЛИМП-ФНЛ "Акрон" из Тольятти проводил выездной матч против московского "Чертаново". Обе команды борются за выживание, поэтому поединок получился напряженным. Гости смогли отличиться лишь в добавленное время.

Коллектив из автомобильной столицы после возобновления чемпионата не проигрывает. Повезло им и в этот раз. Казалось, что соперники разойдутся миром и наберут по одному очку, но на 94 минуте точный удар Карима Гираева принес тольяттинцам три балла.

"Акрон" поднялся на 16 место в турнирной таблице. 3 апреля на своем стадионе "Кристалл" в Жигулевске они принимают "Томь", которая тоже сейчас показывает неплохую игру и борется за сохранение прописки в ФНЛ.