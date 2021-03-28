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Происшествия28 марта 2021 21:34

В Самарской области женщина на "Мазде" сбила человека во дворе

Пострадавшая доставлена в больницу
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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По факту ДТП проводится проверка

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера днем, в субботу 27 марта, в Отрадном в Самарской области произошло ДТП. Примерно в 12:15 "Мазда СХ-7" во дворе на улице Гагарина сбила 48-летнюю местную жительницу. Ей понадобилась помощь врачей.

- 42-летняя женщина-водитель двигалась по дворовой территории. Пешеход шла ей навстречу по проезжей части, - рассказали в ГУ МВД России по региону.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ДТП