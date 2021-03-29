В Самаре будет по-весеннему тепло

В Самарской области будет по-весеннему тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале недели в Самарской области ожидается по-весеннему теплая погода, прогнозируют в Приволжском УГМС.

На выходных погоду в регионе формировала тыловая часть Средиземноморского антициклона, в начале этой недели придет антициклон. В результате этого днем станет теплее, но в ночные часы по-прежнему будет холодно с отрицательными температурами.

В понедельник, 29 марта, ожидается до +6 в областной столице и до +7 по области. В ближайшие дни ожидается до +8 градусов.

В ночное время будет от -2 до -7 градусов, местами по области возможно похолодание до -12.