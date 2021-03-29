Станция техобслуживания и 7 автомобилей сгорели за ночь в Самарской области

Ночью в Самарской области сгорел автосервис. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В селе Тимофеевка Ставропольского района в ночь на понедельник произошел пожар на станции технического обслуживания.

Как говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области, пожарные в 2:09 получили вызов по адресу Октябрьская, 16. Как выяснилось на месте происшествия, горела станция технического обслуживания, в которой в момент пожара находилось семь автомобилей. Площадь пожара составила 380 кв. метров.

Прибывшие по повышенному рангу вызова, пожарные устранили возгорание в 5:41. На месте работали 40 человек и 14 единиц техники.

В результате случившегося погибших и пострадавших не было. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Ранее в Самаре произошел крупный пожар в ТОЦ "Скала".