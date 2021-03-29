Самарский производитель пива не заплатил налогов на 62 млн рублей

В Самаре производитель пива скрыл налогов на 62 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре руководителя компании "Городцовское пиво" признали виновным в уклонении от уплаты налогов, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как выяснилось в ходе следствия, глава пивоваренной компании вносил в налоговые декларации ложные сведения об объемах производства и продаж, и сумел уклониться от уплаты акцизов на 62 млн рублей.

По факту уклонения от уплаты налогов возбудили уголовное дело. Суд, рассмотрев материалы дела, признал руководителя пивоваренной компании виновным и назначил ему штраф в 250 тыс. рублей