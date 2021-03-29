В Самаре банкротят крупнейшую управляющую компанию "ЖКС"

Компания банкротится в суде Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре продолжается процесс банкротства одной из крупнейших управляющих компаний ООО "ЖКС", на протяжение долгого времени занимавшейся ремонтом и содержанием сотен домов в Советском, Промышленном районах. Несколько лет назад стало известно, что со своими обязательствами компания не справляется, ее долги перед ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками составили миллионы рублей.

В данный момент арбитражным судом введена процедура наблюдения (об этом говорится в решении от 25 февраля 2021 года). 22 марта должно было состояться заседание по выбору финансового управляющего, несколькими днями ранее определились с его кандидатурой, но рассмотрение не состоялось. Следующие заседания назначены на конец апреля.

Сейчас следить за ситуацией можно на сайте арбитража. По делу основными кредиторами проходят УК "Служба эксплуатации зданий", ООО Мастер Ком", третьими лицами выступают и Самарагорэнергосбыт, и СКС. Также в производстве на данный момент находится целый ряд дел о взыскании тех или иных сумм (от 20 тыс до 4 млн рублей) по упрощенному производству. Например, СВГК хочет получить 2,1 млн рублей с апреля 2019 по март 2020 года, а ПАО Т Плюс в последнем заявлении хочет 150 тыс рублей за поставленную тепловую энергию в ноябре 2020 года. Из этого можно сделать вывод, что банкротящаяся компания все еще продолжает оказывать услуги жителям.

- Насколько я знаю, под управлением компании остались всего несколько домов, это связано с обеспечительными мерами, которые не позволяют передать дома другой управляющей компании. Но это неправильно и сейчас ГЖИ делает все, чтобы эти обременения снять, потому что, конечно же, банкротящаяся компания уже не выполняет свою работу. Как только процедура пройдет, у компании заберут лицензию, - объяснил руководитель фонд ЖКХ-Контроль в Самаре Виктор Часовских.