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Общество29 марта 2021 9:04

В Самарской области от паводка могут пострадать 30 населенных пунктов

В зонах риска подготовлены пункты временного содержания людей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Пока на реках региона остается лед

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в период паводка могут пострадать 30 населенных пунктов. Во время заседания межведомственной паводковой комиссии назвали районы, подверженные наибольшему риску.

В их числе оказались Кинель-Черкасский, Кошкинский, Челновершинский, Сергиевский, Камышлинский, Красноярский, Нефтегорский и Елховский. В этих районах сейчас прочищают каналы и трубы, подготовлены пункты временного размещения для населения и домашних животных, созданы аварийные бригады, организовано дежурство. Также сформирован резерв бюджетных средств на случай подтоплений.

Сейчас на большинстве рек региона наблюдается ледостав, вскрытие рек ожидается с 28 марта по 10 апреля.