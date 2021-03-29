В Самарской области мужчина хотел использовать для самообороны стреляющую ручку

Стреляющую ручка житель Обшаровки нашел в лесу. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские в Приволжском районе изъяли оружие, сделанное в форме канцелярской ручки. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Предмет, похожий на оружие, изъяли у 45-летнего жителя села Обшаровка. Как оказалось, это самодельное устройство, изготовленное в форме ручки, пригодное для стрельбы патронами калибра 5,6 мм.

Мужчина рассказал полицейским, что нашел устройство в лесу и держал его у себя его для самообороны. Он знал, что это оружие, за хранение которого грозит уголовная ответственность.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.