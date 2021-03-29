Главного инженера признали виновным в смерти человека при падении башенного крана в Самаре

Башенный кран упал на стройплощадке в Самаре. Фото - следственное управление СК РФ по Самарской области

В Самаре главного инженера по крановому хозяйству ОАО "Строй-Центр" признали виновным в смерти человека при падении башенного крана. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Кран упал в октябре 2018 года на территории строительной площадки на проспекте Карла Маркса. Из кабины выпал 34-летний крановщик, от полученных травм молодой мужчина скончался. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Суд установил, что главный инженер не обеспечил должной безопасности при выполнении работ и допустил к работе крановщика, который не прошел подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности.

Суд признал главного инженера виновным и назначил ему 1,5 года лишения свободы условно.