«Самара» обыграла «Буревестник» во втором матче 1/4 финала баскетбольной Суперлиги 102:71

Серия продолжается до трех побед.

Баскетболисты «Самары» обыграли ярославский «Буревестник» во втором матче четвертьфинала Суперлиги. Встреча проходила в «МТЛ Арене» и завершилась со счетом 102:71. Счет в серии 2-0 в пользу подопечных Игоря Грачева.

- Со всем уважением относимся к сопернику: как он может, так и борется. Сегодня его хватило на двадцать минут. Потом попросту не хватило сил: кто-то сел из-за фолов, у кого-то не получилась игра. Мы же старались играть полной ротацией и задачу на игру сегодня выполнили. Самое главное сейчас — настроиться на третий матч. Понятно, что на своей площадке, при своих зрителях «Буревестник» будет биться до последней минуты. Поэтому для нас важно не расслабиться и выиграть третий матч, - подвел итоги встречи наставник «Самары» Игорь Грачев, его слова приводит пресс-служба команды.

Третий матч серии до трех побед пройдет в Ярославле в среду, 31 марта.

Это первая победа «Самары» в плей-офф, в которой «горожане» набрали больше 100 очков. Всего же самарцы 20 раз преодолевали рубеж в 100 очков с момента возвращения на профессиональный уровень в 2012 году.