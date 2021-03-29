Средняя зарплата в Самарской области в январе 2021 года составила 37,5 тыс рублей

Как меняется зарплата самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе 2021 года составила 37 494 рубля. Это меньше, чем в январе, когда люди получали годовые премии и тринадцатые зарплаты, в итоге "вырастив" собственные начисления до 48 983 рублей. И примерно на уровне средних начислений по году.

Среди регионов ПФО по этому показателю Самарская область находитчя на четыертом месте. Самая высокая зарплата в январе была в Пермском крае и в республике Татарстан - более 39 тыс рублей. На третьей строчке Башкортостн, здесь сумма составила 37 563 рубля.

В среднем по ПФО среднемесячная зарплата составила 35 975 - ниже, чем в Самарской области. Средняя же по России цифра - 49 516 рублей. В лидерах, безусловно, Центральный федеральный округ - более 60 тыс. рулей, и Дальневосточный федеральный округ - около 59 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что среднемесячная начисленная заработная плата - тот показатель, который скорее показывает изменение динамики начислений населения. Конечно, сумма зависит от месяца и от колебаний самых высоких и самых низких зарплат.