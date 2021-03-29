Батарейки, градусники и крышечки уедут: по Самаре курсирует «Экомобиль»

В «Комсомолке» прошла пресс-конференция, посвященная Международной экологической акции «Час Земли». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об этом представители ГК «ЭкоВоз» рассказали в «Комсомолке» на пресс-конференции, посвященной Международной экологической акции «Час Земли».

- С 2015 года мобильный пункт сдачи-приема вторсырья работает в Тольятти, а теперь этот проект запущен и в Самаре, - рассказала менеджер по связям с общественностью ГК «ЭкоВоз» Юлия Бондарь. – Маршрут «Экомобиля» и график приема отходов можно посмотреть на сайте компании.

«Экомобиль» - не единственная природоохранная инициатива предприятия, оказывающего услуги по обращению с отходами. Компания много лет ведет активную просветительскую работу по воспитанию экологической ответственности юных жителей губернии в детских садах и учебных учреждениях региона. В таких проектах как «Школа ЗАразДЕЛЬНЫЙ сбор», «Школьная экологическая мозаика», «Экологическая азбука» участвуют ежегодно тысячи ребят. Они не только учатся грамотно сортировать свои отходы, участвуют в различных творческих конкурсах, но и вырабатывают привычку бережно, вдумчиво и ответственно относиться к окружающему миру, к людям, к своему здоровью.