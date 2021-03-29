В Самарской области стали находить меньше заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области нашли 200 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе снизился и стабилизировался прирост заболевших. Если зимой регулярно было по три сотни новых случаев, то сейчас регулярно находят на сотню меньше.

Всего в регионе с начала пандемии 55 336 человек заразились коронавирусом. Из них выздоровели 52 053 человека, в том числе, 184 - за последние сутки.

По данным на понедельник умерли еще семь человек, всего с коронавирусом не справились 1 078 заразившихся.

В целом по стране 8 711 новых случаев, всего заболели 4,5 млн человек.