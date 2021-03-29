Энергетики выставили за незаконное потребление электричества счета на 60,5 млн рублей

Энергетики продолжают выявлять незаконные подключения к сетям

В 2020-м году «Самарская сетевая компания» продолжила выявлять незаконные подключения к сетям и безучетное потребление электроэнергии. Контролеры компании провели 32 тыс. проверок юридических лиц и 188 тыс. физических лиц. В результате зафиксировали более 300 случаев незаконного потребления электроэнергии общим объемом почти 12 млн кВт/ч.

Одного из таких нарушителей выявили на проспекте Металлургов в Самаре. Там киоск «Шаурма» был незаконно подключен к электроснабжению. Контролеры зафиксировали факт противоправного действия, а электромонтеры перерезали провод на опоре. Кроме того, нарушитель теперь обязан заплатить за бездоговорное потребление порядка 1,2 млн рублей. При этом добросовестный владелец подобного киоска за аналогичный период заплатил всего 9 тыс. рублей.

Энергетики отмечают, что нарушители ставят под угрозу бесперебойное электроснабжение добросовестных потребителей, сверх нормы нагружая электрооборудование.

Всего в 2020-м году за незаконное потребление электроэнергии были выставлены счета на 60,5 млн рублей.