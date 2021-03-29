В Самарскую область поступила еще 21 тыс. доз вакцин от коронавируса

На прививку можно записаться в своей поликлинике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область поступило еще 21 100 доз вакцин от коронавируса, говорится в сообщении регионального правительства.

Вакцинация добровольная и бесплатная, пройти ее могут любые желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. В правительстве отмечают, что вакцинацию следует пройти в первую очередь пожилым гражданам и тем, кто общается с большим количеством людей.

Записаться на прививку можно по номеру 122 или в своей поликлинике. В настоящее время вакцинацию завершили 112 тыс. человек.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом заразились 55 336 человек.