В Самаре выбрали самые лучшие стартапы

Мероприятие прошло в онлайн-формате Фото: Предоставлено "Комсомолке"

25 марта в Самаре прошла крупнейшая конференция OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR ONLINE 2021, проводимая при поддержке правительства области, регионального министерства экономического развития и инвестиций, инновационного фонда губернии и технопарка «Жигулевская долина». На ней участники обсудили самые актуальные вопросы из области инноваций и выбрали лучшие стартапы.

— Событие объединило на своей площадке более 200 предпринимателей, менторов, бизнес-ангелов, представителей инвестиционных фондов и институтов развития. В Самарской области сформирована сильная, комплексная система поддержки инновационных предприятий и организаций, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, открывавший мероприятие.

Как сообщила еще одна участница встречи — генеральный директор «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева — Самарская область представила рекордное число участников конкурса стартапов — 186.

— Вы раскачали технологический дух настолько, что люди легко и с удовольствием подключаются к новым образовательным возможностям, которые предоставляет Стартап Тур, — заметила она.

Одним из ключевых событий Тура стал конкурс стартапов. Среди поданных заявок на конкурс от региона в полуфинал вышло 15. Победителем, который получит безвозмездный грант 300 тысяч рублей от Инновационного фонда Самарской области, стал проект «Эко-грузовик» — «Комплекс магнитной сепарации и холодного крекинга», ООО «Венс».