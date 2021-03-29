Тольяттиазот наращивает объем поставок на российский рынок

Тольяттиазот увеличил поставки удобрений на российский рынок в связи с возросшими потребностями аграриев. Об этом говорится в сообщении предприятия.

В феврале завод увеличил поставки карбамида на внутренний рынок до 35 тыс. тонн, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост поставок связан с возросшими потребностями российских сельхозпроизводителей. «Мы оперативно отреагировали на возросшие потребности отечественного агропромышленного комплекса, и в феврале переориентировали направления отгрузки, чтобы обеспечить аграриев необходимыми объемами минеральных удобрений», - рассказал директор по коммерческим вопросам АО Корпорация «Тольяттиазот» Владислав Пустынников.

Тольяттиазот является одним из крупнейших поставщиков аммиака и карбамида в России. По итогам 2020 года поставили на российский рынок более 250 тыс. тонн, а доля предприятия на внутреннем рынке РФ составила порядка 15%. При этом доля карбамида производства ТОАЗа в поставках для нужд агропромышленного комплекса страны составила около 30%.