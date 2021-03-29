Больше всего новых случаев коронавируса в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области нашли 200 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Больше всего новых заразившихся в Самаре, где 106. Значительно меньше на других территориях. Не считая Самары, во главе списка Тольятти (27) и Новокуйбышевск (13).

Умерло еще семь человек. Это двое мужчин в возрасте 55-ти и 74-х лет, а также пять женщин от 57-ми до 95-ти лет.

Всего в Самарской области с начала пандемии заразились 55 336 человек, из которых выздоровели 52 053 пациента. Среди заразившихся умерли 1 078 человек.