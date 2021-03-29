В Самаре будут судить надзирателя колонии за передачу мобильного телефона осужденному

Сотрудник колонии пойдет под суд за взятку от осужденного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары завершено расследование уголовного дела в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки»

- 19 марта 2020 года надзиратель получил от осужденного 15 тысяч рублей за незаконную передачу мобильного телефона в камеру, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Уголовное дело расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников ГУ МВД по Самарской области и совместно с региональным ОСБ УФСИН. Следователем была собрана достаточная доказательная база, которая вместе с обвинительным заключением была передана в суд Красноглинского района для рассмотрения по существу.