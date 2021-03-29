В ОЭЗ «Тольятти» стартовало новое производство медицинских изделий

В Тольятти открыли производство медицинских изделий полного цикла

В ОЭЗ «Тольятти» начал работу новый завод по производству одноразовых смотровых нитриловых перчаток. Старт производству давали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Это единственное подобное производство полного цикла в России. Продукцию планируют поставлять в государственные и частные медучреждения по всей стране, в том числе, в Самарской области.

Развитие стратегической инвестплощадки по поручению главы региона курирует министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. Министр регулярно посещает ОЭЗ, контролируя запуск предприятий резидентов. В ходе своего последнего рабочего визита в Тольятти Дмитрий Богданов осмотрел все строящиеся и готовые к открытию заводы, в том числе Самарский завод медицинских изделий.

- Это уникальное предприятие, аналогов ему в России сегодня нет. СЗМИ займет от 3 до 5% российского рынка, мы уже прорабатываем с инвесторами вопрос о расширении производства для того, чтобы продукция могла быть полностью локализована в России, - сказал на открытии завода Дмитрий Богданов.

До конца 2021 года в ОЭЗ «Тольятти» планируется открыть еще четыре производства.