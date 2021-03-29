В Самаре сбили двух школьниц, которые перебегали улицу на красный сигнал светофора

ДТП произошло днем на улице Физкультурная Фото: ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 28 марта, в Самаре произошло ДТП с участием детей. По данным полицейских, школьницы попали под колеса автомобиля, когда перебегали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

- В 13:30 на улице Физкультурной 64-летний водитель на автомобиле «Сузуки» допустил наезд на детей-пешеходов 12 и 13 лет. В результате ДТП пострадали девочки-пешеходы, им было назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По данным сотрудников полиции, в момент аварии водитель находился за рулем в трезвом состоянии.