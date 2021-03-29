Шесть уголовных дел по факту нарушений на выборах-2020 возбуждены в Самарской области

В Самарской области расследуют уголовные дела по факту фальсификаций на выборах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области расследуют шесть уголовных дел по факту фальсификации на выборах 2020 года. Информация об этом содержится в докладе о деятельности омбудсмена в Самарской области по итогам 2020 года.

В следственное управление СК РФ региона поступило 8 сообщений о преступлениях на выборах 2020 года.

По результатам проверок возбуждено 6 уголовных дел, все – по факту фальсификации итогов голосования. На нескольких избирательных участках в Клявлинском районе были подделаны подписи избирателей, которые на самом деле на выборы не приходили. Кроме того, на участках добавляли неучтенные бюллетени, а также изначально неправильно подсчитывали голоса.

Уголовные дела расследуются по факту названных случаев, следователи выясняют причины и подробности произошедшего. Расследование находится на контроле уполномоченного по правам человека в Самарской области.