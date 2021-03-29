В Самаре ищут 15-летнюю девушку-подростка в розовой шапке

Пропала Нурисламова Ангелина Ильдаровна, 15 лет Фото: "Лиза Алерт"

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Самарской области объявили о поиске 15-летней Ангелины Нурисламовой, которая ушла из дома 28 марта и до сих пор о ее местонахождении неизвестно.

Ангелина ростом 150 см, худощавого телосложения. У девушки темно-русые волосы и голубые глаза.

Девушка была одета в темно-голубую куртку до колен, розовую шапку, на ней была синяя кофта с рисунком из бисера, синие джинсы и чёрные ботинки.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ангелины, необходимо сообщить на горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или 112.