В особой экономической зоне «Тольятти» в этом году появится пять новых заводов

Усилия областного правительства высоко оцениваются федеральным центром

26 марта 2021 года состоялось открытие Самарского завода медицинских изделий в особой экономической зоне «Тольятти». На торжественном мероприятии министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил об открытии еще пяти новых заводов в 2021 году.

- Старт работы нового предприятия стал еще одним подтверждением того, что Самарская область усиливает свои позиции на инвестиционной арене страны. Сегодня здесь действуют все существующие специальные налоговые режимы, динамично развиваются ключевые инвестплощадки, все больше инвесторов выбирают регион для размещения своих производств, - сказал Дмитрий Богданов.

Завод медицинских изделий, который будет выпускать одноразовые смотровые нитриловые перчатки, является единственным производством полного цикла в России. Выпускаемую заводом продукцию планируется поставлять в медучреждения и на предприятия в сфере хозяйственно-бытового обслуживания. Старт производству дали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На строительство завода мед.изделий инвесторы направили более 729 миллионов рублей. На предприятии будут работать более 80 жителей Тольятти.

- Это уникальное предприятие, аналогов ему в России сегодня нет. До конца 2021 года здесь заработают еще 4 производства. В этом направлении Самарская область создает комфортные условия для инвесторов, тем самым увеличивая темпы развития, - сказал Дмитрий Богданов.

Для эффективного взаимодействия власти и бизнеса в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в режиме «единого окна» для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории региона. Количество проектов на сопровождении увеличилось в 5 раз за последние три года.